Facciamo il punto sulla Casatese al momento della pausa del campionato

La stagione di Serie D prosegue. Questo weekend sarà una domenica di pausa, una delle poche a dire il vero nel fitto calendario di Serie D. Come da tradizione lo stop al campionato è stato messo in programma perché la rappresentativa giovanile di D partecipa al torneo di Viareggio.

Ma facciamo un attimo il punto. Come è andata nell'ultima gara la Casatese? Contro il Breno è arrivata una vittoria. Ancora una volta la formazione di Mazzoleni ha saputo dimostrare di essere una squadra tosta: andata in vantaggio con il tiro da fuori di Bryan Mecca su assist d’Isella, i bresciani a un quarto d’ora dalla fine sfruttano un rinvio corto di Pirola per trovare il pari grazie a Tanghetti. Ecco che Pontiggia a due minuti dalla fine trova il gol della vittoria: entrata in area dalla sinistra e bolide sul primo palo che s’insacca alle spalle di Lollio.

Attualmente sono a 46 punti e nella prossima gara, in programma salvo anticipi il 27 marzo, affronteranno nel derby la Brianza Olginatese.