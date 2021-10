Calcio: rigore molto discutibile, il Lecco cede al Fiorenzuola

Al vantaggio di Enrici in scivolata risponde Brusschi con un gran destro sul finire di tempo, poi l'arbitro Rinaldi inventa un penalty per fallo di mano di Lora

Un Lecco sfortunato cade sul campo del Fiorenzuola 2-1. Al vantaggio di Enrici in scivolata risponde Brusschi con un gran destro sul finire di tempo, poi l'arbitro Rinaldi inventa un rigore per fallo di mano di Lora (espulso per doppia ammonizione) e Tommasini segna il gol del successo degli emiliani. Per il Lecco di Zironelli terza sconfitta in sette giornate.

Fiorenzuola 2-1 Calcio Lecco (1-1)

Marcatori: Enrici (L) al 24′ p.t.; Bruschi (F) al 45′ p.t.; Tommasini (F) su rigore al 37′ s.t.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri (dal 34′ s.t. Dimarco); Currarino (dal 40′ s.t. Godano), Zaccaria, Nelli (dal 17′ s.t. Esposito); Mamona, Oneto (dal 1′ s.t. Tommasini), Bruschi (dal 34′ s.t. Palmieri). (Burigana, Olivera, Maffei, Giani, Arrondini, Danovaro, Varoli). All. Luca Tabbiani.

Lecco (3-4-3): Pissardo; Celjak, Marzorati (dal 9′ s.t. Battistini), Enrici; Masini, Lora, Kraja (dal 23′ s.t. Giudici), Zambataro; Iocolano (dal 38′ s.t. Lakti); Petrovic (dal 9′ s.t. Mastroianni), Ganz (dal 23′ s.t. Tordini) (Ndiaje, Galli, Giudici, Lakti, Di Munno, Merli Sala, Reda, Bia, Tordini, Buso). All. Mauro Zironelli.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Note. Ammoniti: Lora, Potop, Bruschi, Celjak, Palmieri. Espulso per doppia ammonizione Lora al 34′ s.t. Angoli: 4-6.

Gli highlights