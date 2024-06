Serie C, ecco i nuovi gironi. Il Lecco trova l'Atalanta U23

Definiti i gironi di Serie C per il campionato 2024/2025. Alle 11 di venerdì 28 giugno è iniziata una delle fasi calde in vista della nuova stagione con il sorteggio dei raggruppamenti di competenza per le tre seconde squadre, ovvero Juventus Next Gen, Atalanta U23 e il nuovo Milan Futuro. Appresa questa notizia, via al Consiglio direttivo che ha permesso di ufficializzare il tutto: il Lecco, chiaramente, se la vedrà con le diciannove avversarie del girone A. Sempre sul tema seconde squadre va fatto presente che è stata introdotta la possibilità legata alla retrocessione delle stesse in Serie D, “ferma restando le possibilità di ripescaggio in Serie C secondo le procedure previste per le Seconde Squadre”. Venuto meno il principio legato all’alternanza rispetto all’anno prima: nel girone del Lecco, infatti, ci sarà l’Atalanta U23, mentre il Milan Futuro debutterà nel girone B e la Juventus NG se la vedrà con le squadre del sud Italia.

Serie C 2024/2025: le date di campionato e Coppa Italia

CAMPIONATO SERIE C NOW Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024 Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024 Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024 MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024 MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025 Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024 Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024 Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024 Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024 Semifinali: Andata MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025 Ritorno MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025 Finale: Andata MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025 Ritorno MERCOLEDÌ 09 APRILE 2025

GIRONE A ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO ARZIGNANO VALCHIAMPO ATALANTA U23 CALDIERO TERME FERALPISALÒ GIANA ERMINIO L.R. VICENZA LECCO LUMEZZANE NOVARA PADOVA PERGOLETTESE PRO PATRIA PRO VERCELLI RENATE TRENTO TRIESTINA UNION CLODIENSE VIRTUS VERONA

GIRONE B AREZZO ASCOLI CAMPOBASSO CARPI GUBBIO LEGNAGO SALUS LUCCHESE MILAN FUTURO PERUGIA PESCARA PIANESE PINETO PONTEDERA RIMINI SESTRI LEVANTE SPAL TERNANA TORRES VIRTUS ENTELLA VIS PESARO