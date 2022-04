Il Derby lecchese del turno pasquale si chiude con un pirotecnico pareggio

Otto. Sono questi i gol segnati nella gara andata in scena ieri allo stadio Lido di Colico di Piano. Un derby che ha quasi dell'incredibile visto il risultato finale, infatti la sfida tra ColicoDerviese e Olgiate Aurora finisce con un 4-4 incredibile. Una gara che ha fatto divertire il pubblico presente in tribuna e che ha visto partire forte l'Olgiate Aurora che si è portata in avanti con Fall sul 2-0. Qui bravi i padroni di casa a trovare la reazione e la rete del 2-1 con Rota. Ma ancora una volta Fall allunga e porta sul 3-1 l'Olgiate. Ma ecco che i gialloblu trovano i due gol che li portano persino in vantaggio prima con Rota e poi con Scotti e Bertani. Gli ultimi cinque minuti di gara sono ancora più emozionanti: da un fallo nasce l'azione del pareggio dell'Olgiate con uno strepitoso Fall che mette a segno un incredibile poker. ColicoDerviese e Olgiate salgono entrambe a 29 punti, con l'unica differenza che i ragazzi di Battistini sono davanti visto la differenza reti segnate tra le due squadre.



A parlare a fine gara è stato Daniele Battistini, allenatore della squadra di Colico: "Queste sono partite che si vedono raramente. Sicuramente è stata una gara al cardiopalma. Abbiamo concesso ai nostri avversari di sfruttare il loro punto di forza, che è la velocità, e ci siamo ritrovati a rincorrere i nostri avversari. Abbiamo trovato il pareggio e poi siamo andati persino in vantaggio. Siamo stati leggermente ingenui qui, abbiamo lasciato tirare Fall e ha trovato il pareggio. La vittoria ci avrebbe permesso di disputare un finale di stagione più "tranquillo". Il punto guadagnato comunque ha smosso la classifica"