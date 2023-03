Il Lecco concede e spreca, il Trento ringrazia e si prende i tre punti

Serie C

Serie C Girone A

Il Lecco sciupa e concede due gol al Trento su errori colossali. Così le partite non si vincono e infatti i padroni di casa ringraziano, così come la Pro Sesto e le avversarie. Un'occasione importante per restare lassù viene fallita dai blucelesti.

l Trento la sblocca al 10': lancio lungo di Vitturini per Ballarini che brucia i difensori del Lecco e anticipa anche l'uscita di Melgrati; Enrici si lancia in scivolata e sembra arrivare sul pallone, ma non riesce a evitare la rete.

Erroraccio di Battistini che prima recupera palla e poi la concede ad Attys, che entra da sinistra e calcia di giustezza con l'interno sul palo lontano: 2-0, Lecco steso al tappeto dopo 27 minuti.

Nella ripresa il Lecco cambia modulo e inserisce più attaccanti, prima Mangni e poi Pinzauti. Doudou ha quattro colossali occasioni, di cui una su rigore, ma le fallisce tutte. Finale 2-0 per il Trento.

Trento 2-0 Calcio Lecco (2-0)

Marcatori: Ballarini (T) al 10? p.t., Attys (T) al 27? p.t.

Trento (4-3-1-2): Desplances; Vitturini, Ferri, Garcia, Fabbri; Di Cosmo, Suciu, Ballarini; Attys (dal 23? s.t. Garofalo); Sipos (dal 5? s.t. Carletti), Petrovic (dal 23? s.t. Terrani). (Marchegiani, Trainotti, Pasquato, Ruffato, Galazzini, Simonti, Semprini, Sangalli). All. Bruno Tedino.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore (dal 35? s.t. Scapuzzi), Girelli, Lakti (dal 1? s.t. Giudici), Zuccon, Zambataro (dal 1? s.t. Mangni); Bunino (dal 16? s.t. Pinzauti), Tordini (Stucchi, Maffi, Maldini, Stanga, Cusumano, Bianconi, Ardizzone, Galli). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino, ass. Parisi di Bari, Linari di Firenze, IV uomo: Rodighiero di Vicenza.

Note: Spettatori 1.300 circa. Ammoniti: Attys, Fabbro, Mangni, Garofalo, Carletti. Angoli: 0-4.

Gli highlights del match