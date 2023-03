Il Lecco crea poco, a Piacenza terzo 0-0 consecutivo: sfuma il sogno Serie B

Il Lecco non sa più segnare: a Piacenza altro pari a reti bianche, il terzo consecutivo. Complessivamente sono più di 400 minuti che la squadra di mister Luciano Foschi non va in gol, 3 punti nelle ultime quattro partite, 19 nelle ultime 13 partite disputate nel 2023, media di 1,46 a gara contro l'1,75 della prima parte di campionato.

Al di là dei numeri, la squadra appare lenta e involuta, senza grandi energie nervose: poca qualità nelle ripartenze e poche occasioni da rete, se non da calcio piazzato.

La buona chance è sui piedi di Pinzauti al 17', sul cross di Lepore: volée difficile contrastato da un paio di avversari e pallonetto che per poco non beffa il portiere degli emiliani.

Occasionissima nell?area piccola del Lecco al 19': dalla mischia Cesarini si lancia in sforbiciata dopo lo stop di petto, ma Melgrati è sulla traiettoria e respinge. Grande azione del Piacenza al 30', da un due contro cinque: Gonzi serve Morra che conclude sul primo palo, Melgrati ci mette il piedone e salva il risultato.

Nella ripresa succede davvero poco, da segnalare un tiro di Palazzolo dal limite destro dell'area piccola parato da Melgrati.

Piacenza 0-0 Calcio Lecco

Piacenza (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Masetti, Nava; Parisi, Giorno (dal 46′ s.t. Palazzolo), Sulijc, Gonzi (dal 20′ s.t. Munari), Rizza (dal 20′ s.t. Chierico); Cesarini (dal 40′ s.t. Plescia), Morra. (Fossati, Tintori, Nocchi, Cosenza, Zunno, Luppi, Vianni, Capoferri). All. Matteo Abate.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Lakti, Zuccon, Ilari (dal 1′ s.t. Girelli), Lepore (dal 23′ s.t. Zambataro); Pinzauti (dal 18′ s.t. Tordini), Buso (dal 1′ s.t. Mangni). (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Zambataro, Cusumano, Bianconi, Bunino, Ardizzone, Galli). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Ass. Marco Cerilli di Latina e Giulia Tempestilli di Roma 2; IV uomo: Daniele Orazietti di Nichelino.

Note: Spettatori 2.183 e 152 da Lecco. Ammoniti: Nava, Pinzauti, Celjak, Enrici. Angoli: 4-4.

Gli highlights

</p>"/>