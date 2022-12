Il Lecco ha un evidente calo nervoso: la Pro Patria vince la partita nella ripresa

Lecco battuto a Busto Arsizio, la Pro Patria festeggia. Un 2-0 in grande equilibrio nel primo tempo, ma mai in discussione nella ripresa, in cui i blucelesti pagano un evidente calo psicofisico e nervoso.

Al 23' fallo di Battistini di mano, da terra: il movimento sembra assolutamente congruo ma l'arbitro concede il rigore. Sul dischetto va Castelli che centra il palo con Melgrati comunque vicinissimo a toccarla. Al 42' Mangni si divora una clamorosa occasione calciando addosso al portiere avversario da due metri.

Al 54' il gol della Pro Patria dopo una doppia enorme chance: cross per il colpo di testa di Stanzani su cui Melgrati compie un'autentica prodezza, palla ancora fuori per l'accorrente Fietta che dal limite dell'area segna l'1-0.

Il Lecco non riesce a cambiare ritmo alla partita e al 74' subisce il raddoppio: Piu (entra dalla panchina) mette in porta Stanzani che trafigge Melgrati in uscita. Quinta sconfitta stagionale per il Lecco.

Pro Patria 2-0 Calcio Lecco (0-0)

Marcatori: Fietta al 10′ s.t.; Stanzani al 30′ s.t.

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Saporetti; Vaghi (dal 1′ s.t. Vezzoni), Nicco, Fietta, Ferri (dal 39′ s.t. Gavioli), Ndrecka (dal 42′ s.t. Boffelli); Castelli (dal 21′ s.t. Piu), Stanzani (dal 39′ s.t. Pitou). (Cassano, Molinari, Citterio, Piran, Caluschi). All. Jorge Vargas.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Lepore, Battistini, Enrici; Giudici (dal 38′ s.t. Longo), Girelli, Galli (dal 24′ s.t. Maldonado), Lakti (dal 14′ s.t. Ilari), Rossi (dal 14′ s.t Zambataro); Mangni (dal 1′ s.t. Scapuzzi), Pinzauti (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Zuccon). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Maggio di Lodi.

Note: spettatori 700 circa dei quali 150 da Lecco. Ammoniti: Lepore, Ilari,Giudici. Angoli 3-4.

