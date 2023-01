Il Lecco sbaglia troppo, al Martelli fa festa il Mantova

Serie C

Squadra in casa Mantova

Un brutto Lecco, opaco nel secondo tempo, perde 2-0 a Mantova ed è ormai crisi di risultati in trasferta. Le tante assenze (Battistini, Ilari, Pinzauti) non bastano a spiegare i tanti errori commessi in campo.

Passano 4 minuti e il Mantova la sblocca: Procaccio recupera il pallone e crossa subito in mezzo, dove Bocalon taglia in mezzo agli immobili Pecorini ed Enrici e realizza con una splendida volée.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Bocalon su cross da sinistra di Agbugui, che non inquadra la porta. Sfuma l?azione d?attacco di Lepore per il Lecco, dal calcio d?angolo i blucelesti prendono un contropiede micidiale con Procaccio lanciato a rete da solo e steso da Melgrati: calcio di di rigore ineccepibile. Sul dischetto va Guccione che spiazza il portiere lecchese.

Mantova 2-0 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Bocalon (M) al 5? p.t.; Guccione (M) all?8? s.t. su rigore.

Mantova (4-3-3) Chiorra; Silvestro, Padella, Ghilardi, Ceresoli (dal 1? s.t. Darrel); Gerbaudo, Procaccio (dal 22? s.t. Yeboah), Pierobon (dal 37? s.t. Ejjaki); Guccione, Bocalon (dal 28? s.t. Fontana), Mensah (dal 22? s.t. Fazzi) (Malaguti, Tosi, Matteucci, Iotti, Conti, Panizzi, Rodriguez). All. Nicola Corrent.

Lecco (3-5-2) Melgrati; Celjak, Pecorini (dal 13? s.t. Giudici), Enrici; Lepore, Zuccon , Galli (dal 32? p.t. Scapuzzi), Ardizzone (dal 26? p.t. Girelli), Zambataro (dal 13? s.t. Martorelli); Tordini (dal 1? s.t. Buso), Mangni (Stucchi, Maffi, Lakti, Stanga, Cusumano). All. Luciano Foschi.

Arbitro: De Angeli di Milano, Decorato di Cosenza, Russo di Torre Annunziata; IV uomo Zago di Conegliano.

Note. Ammoniti: Melgrati, Darrel, Gerbaudo, Girelli. Angoli: 1-4.

