Il Lecco si arrende ad Alessandria: decide la stellina argentina Soulè

Il Lecco incappa in un'altra sconfitta, la sesta stagionale in Serie C. Ad Alessandria, contro la Juventus Under 23, i blucelesti colpiscono la traversa con Iocolano su punizione ma cedono al gol di Matias Soulé, stellina argentina già convocata in Nazionale, che segna con un sinistro a giro al 42' del primo tempo. Nella ripresa il Lecco reclama un rigore (oltre a un gol in furigioco dubbio annullato a Petrovic) e attacca, ma senza riuscire a costruire nitide occasioni per pervenire al pareggio. Pissardo deve salvare la propria porta in un paio di azioni pericolose dei padroni di casa.

Fari puntati sulle possibili scelte della società con il tecnico Mauro Zironelli, che ad Alessandria si è dichiarato tranquillo. "Cosa mi preoccupa? Il morale dei ragazzi, alla quarta-quinta legnata di fila ci si inizia a fare a fare delle domande e in Serie C non te lo puoi permettere. Qua si rischia per delle cose a cui non posso porre rimedio, gli episodi li avete visti e commentati tutti. Creiamo e speriamo che giri, il senso l’avete capito".

Juventus U23 1-0 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Soulé (J) al 42′ p.t.

Juventus U23 (4-3-3): Israel; Akè, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Sersanti, Miretti (dal 40′ s.t. Leone), Palumbo (dal 15′ s.t. Nicolussi Caviglia); Soulé (dal 40′ s.t. Cudrig); Pecorino, Da Graca (dal 15′ s.t. Sikulov) (Garofani, Daffara, Leo, Compagnon, Zuelli, Fiumanò). All. Lamberto Zauli.

Lecco (3-4-1-2): Pissardo; Battistini, Marzorati (dal 17′ s.t. Merli Sala), Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Morosini (dal 17′ s.t. Tordini); Mastroianni (dal 39′ s.t. Petrovic), Iocolano (Ndiaye, Galli, Lora, Lakti, Ganz, Petrovic, Purro, Di Munno, Sparandeo, Buso). All. Mauro Zironelli.

Note: spettatori 209 di cui 45 da Lecco. Ammoniti: Sersanti, Aké, Stramaccioni. Angoli 1-4.

Gli highlights