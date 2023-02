Il Lecco versione trasferta non esiste: ko anche a Seregno

Il Lecco, lontano dal Rigamonti Ceppi, in questo campionato di Serie C è inesistente. Altra prestazione sconcertante a Seregno, contro un Sangiuliano che fa il minimo sindacale per prendersi i tre punti. Sembra che la squadra di Luciano Foschi nemmeno ci provi, con un solo tiro verso la porta di Grandi in tutto l'incontro, a inizio ripresa, da parte di Giudici (deviato alto da un difensore).

All’11’ azione a sinistra con un cross di Marchi e Volpicelli è bravissimo di testa a incornare in rete nell’immobilità della difesa lecchese. È la rete che decide l'incontro. Melgrati compie due belle parate nel primo tempo, sempre su Volpicelli, e nella ripresa su Miracoli lanciato a rete. In classifica, davanti, rallentano tutte e c'è rammarico per non avere portato a casa nemmeno un pari. La Pro Sesto è davanti a tutte.

Sangiuliano City 1-0 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Volpicelli (SG) all’11’ p.t.

Sangiuliano City (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi; Salzano, Metlika, Fusi (dal 44′ s.t. Saggionetto); Volpicelli (dal 16′ s.t. Floriano), Fall (dal 37′ s.t. Morosini), Cogliati (dal 16′ s.t. Miracoli). (D’Alterio, Barotac, Bruzzone, Queros, Casali, Zugaro, Baggi, Pascali, Firenze). All.: Carmine Gautieri

Lecco (3-5-2): Melgrati; Bianconi (dal 44′ p.t. Zambataro), Battistini, Enrici; Lepore, Lakti, Galli (dal 30′ s.t Zuccon), Ilari (dal 1′ s.t. Girelli), Giudici; Bunino (dal 16′ s.t. Tordini), Buso (dal 1′ s.t. Pinzauti) (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Zuccon). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Sajmir Kumara di Novara; ass. Khaled Bahri di Sassari, Veronica Vettorel di Latina; IV uomo: Maksym Frasynyak di Gallarate.

Gli highlights del match