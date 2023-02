Il Lecco trova il riscatto esterno: battuta la Juventus Next Gen

Serie C

Serie C Girone A

Il Lecco si riscatta e trova finalmente una vittoria che fuoricasa mancava da troppo tempo. Ad Alessandria la Juventus Next Gen è domata 2-0 con un gol per tempo. In classifica i blucelesti resistono al quarto posto e tengono il ritmo delle prime tre, tutte vincenti. La vetta rimane a -2.

Il vantaggio del Lecco al 43′: grande cambio di gioco di Zuccon da destra a sinistra per Lepore, servito nel cuore dell'area; terrificante botta di sinistro su cui Pinzauti trova una deviazione di… gluteo che batte Raina.

Il Lecco chiude i conti all'87': contropiede letale tre contro due, Zuccon apre benissimo al centro per Mangni che è freddissimo a bruciare Raina in diagonale.

Così i protagonisti dopo il 90'. Mister Foschi: "Molto contento di chi è entrato. I conti li faremo alla fine". Pinzauti: "Gol mio, punto alla doppia cifra". Brambilla, tecnico bianconero: "Buon primo tempo. Contro una squadra che si chiude e si riparte non è mai facile, le partite sono sempre equilibrate e gli episodi spostano".

Juventus Next Gen 0-2 Calcio Lecco (0-1)

Marcatori: Pinzauti (L) al 43′ p.t.; Mangni (L) al 43′ s.t.

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Raina; Savona, Huijsen, Poli; Mulazzi (dal 1′ s.t. Lipari), Sersanti, Cudrig (dal 12′ s.t. Pecorino), Turicchia; Palumbo; Da Graca (dal 21′ s.t. Sekulov), Compagnon (dal 30′ s.t. Besaggio). (Fuscaldo, Crespi, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Cotter, Lipari, Ntenda, Cerri, Yildiz). All. Massimo Brambilla.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dal 37′ s.t. Stanga); Giudici (dal 1′ s.t. Lakti), Girelli, Zuccon, Ilari, Lepore; Buso (dal 1′ s.t. Bunino), Pinzauti (dal 25′ s.t. Mangni) (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Galli, Cusumano, Galli). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari; ass. Colaianni di Bari, Bracaccini di Macerata; IV uomo: Arcidiacono di Acireale.

Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Mangni. Angoli 2-0.

