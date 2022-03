L'Olimpiagrenta vince ed entra nella zona alta della classifica

Tre punti che pesano. Tre punti che la catapultano al quinto posto. Così l'Olimpiagrenta agguanta la zona playoff grazie alla vittoria ottenuta sul campo della Nuova Sondrio.

Una grande prestazione della formazione lecchese che al 28' con Citterio passa in vantaggio. L'attaccante dell'Olimpiagrenta sfrutta un rimpallo da rimessa laterale e con freddezza batte Lassi. La squadra guidata da Perziano si avvicina al raddoppio al 32' con Pozzi che colpisce di testa. Al rientro in campo la Nuova Sondrio prova a cambiare marcia, ma al 50’ Pozzi ha una buona chance dal limite dell’area, il suo tiro però è troppo alto. Al minuto 61 arriva il pareggio dei padroni di casa che segnano su rigore: Anas Malha va dagli undici metri e non sbaglia. Ma ecco che l’Olimpiagrenta risponde e all’83’ passa nuovamente in vantaggio ancora una volta con Citterio, che da centro area sugli sviluppi di un corner batte Lassi.



Una vittoria che catapulta la formazione lecchese al quinto posto, a quota 37 punti. Ora, la squadra dovrà affrontare nel turno infrasettimanale il Cinisello, terza forza del girone.

Ecco la classifica aggiornata del girone B di Promozione:

AltaBrianza Tavernerio 52

Muggiò 48

Cinisello 45

Arcellasco 42

Olimpiagrenta 37

Lissone 36

Cavenago 33

Concorezzese 32

Nuova Sondrio 27

Olgiate Aurora 26

Casati Arcore 24

Vibe Ronchese 22

Colicoderviese 22

Cob 20

Barzago 15

Arcadia Dolzago 11