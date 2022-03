La Casatese cade contro la Brianza Olginatese

Il derby lecchese lo vince la Brianza Olginatese. Niente da fare per la Casatese che prima passa in svantaggio, poi riesce a pareggiare i conti e negli ultimi minuti di gioco subisce la rete della sconfitta. La Casatese resta ferma al sesto posto, a due punti dalla zona playoff. Oggi, però la situazione potrebbe cambiare in caso di successo del Legnano contro la capolista Sangiuliano City.

Per quanto rigurda la gara il primo tempo è senza reti: con il passare dei minuti la Casatese aumenta e controlla il gioco, senza però riuscire a sfondare. Al 26’ prima ci prova Isella, ma la sua conclusione viene murata, poi l'occasione d'oro sui piedi di Pontiggia al 41’: il pallonetto a tu per tu con Colnago viene neutralizzato. Al rientro in campo Caraffa al 52′ porta in vantaggio i bianconeri sfruttando al meglio l’assist rasoterra di Ekuban. La Casatese prova a reagire e trova la rete del pareggio al 73′, quando il direttore di gara indica il dischetto per un tocco di mano di Caraffa su azione da corner. Dal dischetto calcia Recino che pareggia i conti. Nel finale arriva la rete che decide la partita: all’86’ il duo Caraffa-Ekuban amministra una bella azione che libera in profondità Citterio, che calcia in rete battendo Pirola e decidendo di fatto il derby.

Appuntamento ora a mercoledì 30 marzo per la sfida contro la seconda in classifica Brusaporto.