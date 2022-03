La Casatese, di forza, guadagna tre punti

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

Arrivano altri tre punti per la Casatese che nella ventottesima giornata vince per 2-1 contro il Breno. La formazione di Mazzoleni, quindi, ritorna al quinto posto e si riaggancia alla zona playoff.

Ad aprire le marcature per i lecchesi è stato Mecca, al 28' della prima frazione di gioco. Il giocatore biancorosso è bravo a sfruttare il pallone ricevuto e con un grande diagonale insacca la rete bresciana. Al rientro in campo la formazione ospite, prova a trovare la reazione e il gol, che arriva al minuti 73, quando Tanghetti sfrutta un errore al rinvio di Pirola. La Casatese, però, non ci sta e continua il forte pressing. La rete della vittoria arriva all'ultimo minuto di gioco con Pontiggia che realizza un grande gol.

La classifica vede ora la Casatese a quota 46 punti, la prossima settimana ci sarà la pausa dal campionato e poi appuntamento al 27 marzo.