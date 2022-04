La Casatese perde contro la Folgore e rischia i playoff

Uno scivolone che potrebbe fare male più del previsto per la formazione di Casatenovo, che perde sul campo della Folgore Caratese per uno a zero. I ragazzi di Mazzoleni reggono bene per quasi 75 minuti, poi cadono proprio sul finale di gara: complice il gol di Ciko che regala la vittoria ai “cugini” e rischia di far svanire i sogni playoff.

I biancorossi, quindi, rimangono fermi al settimo posto a tre lunghezze di distanza dalla zona playoff.

Ecco i risultati dell'ultimo turno infrasettimanale del girone B:

Arconatese - Desenzano Calvina 3-2

Caravaggio - Brusaporto 2-1

Virtus CiseranoBergamo - Crema 2-1

Franciacorta - San Giuliano City Nova 1-5

Leon - Legnano 1-0

Real Calepina - Ponte San Pietro 1-1

Sona - Breno 0-3

Villa Valle - Castellanzese 1-1

Vis Nova Giussano - Brianza Olginatese 3-3