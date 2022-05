La Casatese vince e ritorna in zona playoff

Squadra in casa

Squadra in casa Leon

Il risultato finale dice 4-2 e un quarto posto che vale i playoff. Così la Casatese vince a Vimercate con i gol di Fusi e capitan Isella. Sono tre punti importantissimi quelli guadagnati dalla compagine di mister Mazzoleni, che sfrutta al meglio le sconfitte di Brusaporto e Folgore Caratese per portarsi al 4° posto. Per assicurarsi un posto nei playoff ora dovranno vincere lo scontro diretto contro la Virtus CiseranoBergamo nell'ultima giornata di campionato.

In ogni caso, domenica contro la Leon si è vista una grande squadra. La Casatese indirizza la gara nel primo tempo con la doppietta di Fusi e il gol di Isella negli ultimi minuti di gioco, che di fatto valgono il 3-0 all’intervallo. Al rientro in campo si vede un'altra Leon, che prova ad impensierire in più occasioni la porta di Trabattoni. Il gol dei padroni di casa arriva al 28' con un calcio di punizione di A. Ferrè che accorcia le distanze , prima che Isella allunghi nuovamente sul 4-1. La rete che vale il definitivo 4-2 la sigla sempre Andrea Ferrè trasformando un calcio di rigore.

Questa la classifica alla penultima giornata di campionato:

City Nova 79

Legnano 63

Desenzano 62

Casatese 61

Brusaporto 61

Folgore Caratese 60

Breno 58

Virtus Ciserano 58

Arconatese 57

Sp. Franciacorta 51

Castellanzese 46

Crema 45

Ponte San Pietro 44

Sona 44

Real Calepina 44

Villa Valle 36

Vis Nova Giussano 35

Caravaggio 34

Leon 33

Brianza Olginatese 32