Calcio: un Lecco troppo spento cade sul campo dell'Albinoleffe

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

AlbinoLeffe

Il Lecco, opaco per un'ora, consegna una facile vittoria all'Albinoleffe. La squadra di De Paola appare un po' molle e l'approccio alla partita non è certo "famelico": i bergamaschi ringraziano sfruttando due cross potenzialmente innocui, su cui la difesa bluceleste pasticcia.

Vantaggio dell'Albinoleffe al 24': cross improvviso dalla destra di Gusu, Poletti taglia sul secondo palo prendendo alle spalle Battistini che pasticcia senza riuscire a chiudere e offre la palla al 21 orobico.

Nella ripresa parte meglio l'Albinoleffe, al 49' cross innocuo da sinistra che attraversa tutta l'area a difesa schierata, Enrici non riesce a rinviare e Gusu deve solo calciarla di sinistro per il raddoppio. Punizione all'81': Morosini realizza un capolavoro calciando forte col destro sotto l'incrocio, è 2-1. Ma non basta. A fine gara De Paola critico con i suoi: "Sessanta minuti di gioco che mi piace".

Albinoleffe 2-1 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Poletti (A) al 25′ p.t. Gusu a 4′ s.t.; Morosini (L) al 37′ s.t.

Albinoleffe (3-5-2): Pagno; Riva (dal 38′ s.t J. Gelli), Saltarelli, Milesi; Gusu (dal 27′ s.t. Tommaselli), Gelli F., Nichetti, Giorgione (dal 45′ s.t. Piccoli), Poletti; Galeandro (dal 27′ s.t. Ravasio), Cori. (Rossi, Facchetti, Gelli J., Piccoli, Michelotti, Doumbia, Genevier, Zoma, Miculi, Martignago). All. Marcolini.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini (dal 30′ s.t. Sparandeo), Enrici; Giudici (dal 1′ s.t. Vasic), Lora (dall’8′ s.t. Morosini), Masini, Buso (dall’8′ s.t. Nesta); Ganz, Petrovic (dal 21′ s.t. Nepi) (Libertazzi, Lakti, Purro, Vasic, Kraja, Paltrinieri, Sberna, Italeng).

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa. Ass. Landoni di Milano; Bertozzi di Cesena; IV uomo: Restaldo di Ivrea.

Note. Ammoniti: Gusu, Ganz, Nichetti, Tommaselli, Gelli J. Angoli: 5-5.

Gli highlights del match