È il giorno di Lecco-Ancona. Quattro giorni dopo gara 1 - terminata 2-2 - le due compagini sono pronte a darsi nuovamente battaglia al "Rigamonti-Ceppi". I blucelesti hanno due risultati su tre a disposizione, ma hanno ampiamente dimostrato di non essere una squadra in grado di saper gestire, motivo per cui il match si presenta come aperto a ogni pronostico. Mister Luciano Foschi recupera Girelli in mediana, mentre il collega Donadel potrà contare nuovamente su Simonetti e Gatto: tutti e tre erano squalificati per il match d'andata disputato giovedì 18 nelle Marche.

Il confronto sarà diretto da Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, con l’ausilio degli assistenti Egidio Marchetti di Bologna e Giovanni Dell’Orco di Policoro. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Lecco-Ancona: Curva Nord esaurita

Si avvicina il calcio d’inizio, si alza la tensione, si va verso una Curva Nord completamente esaurita per Lecco-Ancona. Lunedì sera alle 20.30 il "Rigamonti-Ceppi" decreterà il verdetto, facendoci sapere chi andrà al secondo turno nazionale dei play off di Serie C. Per accedere al settore più caldo del tifo bluceleste sono stati esauriti tutti i circa 1.200 biglietti, mentre in Curva Sud dovrebbero arrivare circa cinquecento marchigiani. In esaurimento anche varie aree dei Distinti e la Tribuna Centrale. I 3.289 di Lecco-Monza del 2019 sono sempre più nel mirino.