Il Lecco riallaccia il filo con la storia.¬†Domenica 3 settembre 2023, ore 18.30: il¬†Lecco¬†riallaccia il filo con la storia. Cinquant‚Äôanni dopo l‚Äôultima volta, i blucelesti tornano in campo nel campionato di¬†Serie B¬†e sfidano il¬†Catanzaro¬†sul campo dell'‚ÄĚEuganeo‚ÄĚ di¬†Padova. La squadra di mister¬†Luciano Foschi¬†√® stata profondamente cambiata, soprattutto durante gli ultimi giorni dopo la sentenza del¬†Consiglio di Stato. Il tecnico si trova con la possibilit√† di mettere in campo i¬†big¬†Crociata,¬†Marrone,¬†Ionita¬†e¬†Novakovich, ma evidentemente dovr√† pescare a piene mani da quella che √® l‚Äôossatura della rosa in grado di fare meraviglie fino alla promozione dello scorso 18 giugno. Il calcio d‚Äôinizio metter√† alle spalle anche due mesi e mezzo di battaglie legali, che ora imporranno di correre a testa bassa sin dal primo secondo. Il tecnico non si √® risparmiato una risposta a¬†Roberto Goretti, diesse della¬†Reggiana¬†che qualche giorno fa ha commentato negativamente la concessione della proroga per operare sul mercato. Capitolo¬†spettatori: emessi, allo stato attuale, circa 1.300 biglietti, dei quali 700 per i tifosi del¬†Catanzaro¬†che possono vantare su un‚Äôampia delegazione al nord Italia.

La nuova prima maglia

Calcio Lecco 1912¬†√® lieta di presentare la nuova Home Kit per la stagione 2023/24. ¬ęIl Calcio √® dei giovani. La storia √® a Lecco: 1973-2023. Le nuove divise per la stagione 23-24 sono pi√Ļ di semplici indumenti da gioco; sono emblemi di legami profondi e racconti coraggiosi. Pronti a spiccare il volo verso un nuovo mondo?¬Ľ. Il debutto √® previsto in occasione di¬†Lecco-Catanzaro¬†di domenica 3 settembre.