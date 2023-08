Tra campo, mercato e Consiglio di Stato. La Calcio Lecco 1912 è entrata in una settimana campale. Martedì 29 agosto si sposteranno armi e bagagli presso la V Sezione di Palazzo Spada, con sentenza attesa per la tarda mattinata di mercoledì 30 agosto così com'era capitato in occasione del Tar del Lazio. Sarà un punto di non ritorno e tanti tifosi della Reggina - che discuterà il proprio caso dalle 10 in avanti - hanno annunciato la presenza in loco dal sud Italia, motivo che ha portato il Consiglio ad aprire l’udienza a un massimo di “otto persone oltre ai difensori delle parti costituite in giudizio e degli eventuali rispettivi praticanti, anche in caso di chiamata congiunta dei suddetti giudizi, fermo restando il potere del Presidente di disporne comunque l’allontanamento laddove ricorrano esigenze di maggior tutela dell’ordine pubblico e di richiedere l’intervento della forza pubblica”. Di fatto a porte chiuse.

Le Lega Pro rinvia Taranto-Foggia?

Non è finita qui con le misure eccezionali. Secondo il Corriere dello Sport, il derby Taranto-Foggia del 3 settembre è a rischio rinvio: il corposo anticipo dell’udienza dei Satanelli al Tar del Lazio al 4 settembre starebbe facendo propendere la Lega Pro verso lo spostamento del derby pugliese. Tanto, se non tutto, dipenderà dalla sentenza del Consiglio di Stato attesa per la tarda mattinata di mercoledì 30 agosto. Foggia e Perugia chiedono la revoca della promozione in B del Lecco per la mancanza dei requisiti infrastrutturali, che secondo i rossoneri avrebbero dovuto impedire la partecipazione dei play off dei blucelesti. Una tesi sin qui rimbalzata in ogni grado di giudizio.

Dal canto proprio il Lecco potrebbe già giocare il 3 settembre alle 18.30 con il Catanzaro, quattro punti tra Cremonese e Ternana nelle prime due uscite di campionato. In tal caso, la disputa del match avverrà allo stadio "Euganeo" di Padova: impossibile ottenere tutti i permessi legati all'agibilità del "Rigamonti-Ceppi", lì dove sono praticamente terminati i lavori di somma urgenza per la messa in regola dell'impianto tra tornelli, capienza e illuminazione.

Cinque pezzi dal mercato

Intanto il diesse Domenico Fracchiolla vuole chiudere in tempi brevi per il difensore Marrone, l'esterno Zoia, i centrocampisti Karic - new entry - e Crociata, il portiere Saracco. È quello del centrocampista nato in Svezia, ma bosniaco di origini, il profilo scelto per completare la batteria delle mezz’ali over in casa Lecco. Il diesse Domenico Fracchiolla ci lavora da qualche settimana: il classe 1999 è in uscita dal Benevento – 33 presenze durante l’ultima stagione – ed è prossimo all’approdo alla corte di Luciano Foschi. Formatosi nel Genoa, il 24enne ha vestito le maglie di Avellino, Sudtirol e Virtus Entella prima di fare il salto in cadetteria e legarsi ai Sanniti per disputare una stagione decisamente complessa per il gruppo campano. Parliamo di una mezz’ala pura dal grande temperamento e con il vizietto del gol, tanto che ha segnato in tutte le annate da professionista: le Aquile sono in chiusura. Intanto Carlo Ilari ha salutato e si è legato al neopromosso Lumezzane, battuto (1-2) durante l'amichevole disputata sabato. Siamo alle strette anche per lo scambio tra Lecco e Alessandria: Enrico Rossi e Gian Marco Nesta in Piemonte, Alessandro Galeandro in bluceleste ma con prestito già definito al Gubbio in Serie C.

Trattative da chiudere entro le 19 di venerdì 1° settembre, anche i blucelesti potrebbero chiedere una proroga viste le indubbie difficoltà generate dai continui ribaltoni. ?