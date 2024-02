Aglietti per ora non dà la scossa: il Lecco cade anche con il Cosenza

Il Lecco crolla ancora una volta in casa. Anche il Cosenza lo strapazza, 3-1. Squadra troppo spenta per essere vera, mister Aglietti non è riuscito a infondere la classica reazione nervosa che ci poteva aspettare.

Il primo Lecco di Aglietti è schierato con il 4-3-1-2 con Capradossi al debutto in difesa, Frigerio a centrocampo con Galli e Ionita, Crociata trequartista e Salcedo seconda punta. Panchina per diversi giocatori evidentemente affaticati dall'intenso utilizzo.

Al 3' lancio su Tutino che anticipa la linea difensiva bluceleste e, lanciato verso la porta, trafigge Saracco: l'arbitro annulla per fuorigioco, ma il Var assegna la rete regolare per il vantaggio ospite.

Buon momento centrale per il Lecco, che si divora il pareggio al 28': Guglielmotti lavora il pallone a destra e serve in mezzo, Ionita si ritrova sulla linea di porta e non riesce a spingerla dentro

In pieno recupero viene assegnato un rigore contestabile per fallo di Guglielmotti su Forte: sul dischetto va Tutino per la doppietta ed è perfetto. Un generoso e sfortunato Lecco è sotto 2-0 all'intervallo.

Al 54' il Cosenza, ancora una volta dal nulla, triplica: azione a destra, Lepore sporca un pallone deviandolo e disegna un assist involontario per Frabotta, che calcia a botta sicura. È lo 0-3 che pare chiudere il match.

Lecco sfortunatissimo: Crociata da un metro dalla linea di porta, dal corner, di testa trova Micai a deviarla. Alla fine il gol arriva: al 60' dall'ennesimo angolo Venturi anticipa di braccio Novakovich e la infila nella propria rete per l'1-3.

Nella parte finale del match non bastano i tanti cambi al Lecco, che anzi tolgono equilibrio alla squadra. Notte fonda: riuscire a risalire è sempre più un'impresa titanica.

Calcio Lecco 1-3 Cosenza (0-2)

Marcatori: Tutino (C) al 4' p.t. e al 48' p.t. su rigore, Frabotta (C) al 10' s.t., Autorete di Venturi (L) al 16' s.t.

Lecco (4-3-1-2): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Capradossi, Lepore; Ionita (dal 30' s.t. Inglese), Galli (dal 17 s.t. Sersanti), Frigerio (dal 1' s.t. Parigini); Crociata (dal 17' s.t. Degli Innocenti); Novakovich, Salcedo (dal 1' s.t. Buso) (Melgrati, Celjak, Smajlovic, Degli Innocenti, Sersanti, Caporale, Listkowski, Inglese, Beretta, Lemmens). All. Aglietti

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi (dal 32' s.t. Cimino), Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik (dal 36' s.t. Viviani), Zuccon (dal 32' s.t. Voca); Canotto (dal 20' st Florenzi 6), Mazzocchi (dal 20' s.t. Florenzi), Tutino (dal 36' s.t. Crespi); Forte. (Lai, Marson, Fontanarosa, D'Orazio, Calò, Antonucci). All. Caserta

Note. Spettatori 4.168, paganti 2.247, incasso di euro 33.668; abbonati 1.939. Ammoniti Galli (L), Capradossi (L), Ierardi (L), Gyamfi (C), Lepore (L), Camporese (C), Tutino (C), Frabotta (C), Venturi (C). Angoli: 12-2

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto; ass. Emanuele Prenna di Molfetta, Claudio Barone di Roma 1; IV uomo: Francesco Burlando di Genova. Var: Luigi Nasca di Bari; Ass. Var: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.