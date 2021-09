Calcio Lecco: un tempo di sofferenza, poi Iocolano castiga la Feralpi Salò

Via Don Giuseppe Pozzi

Il Lecco batte anche la Feralpi Salò nella quarta giornata di campionato. Al Rigamonti Ceppi, di fronte al ritrovato pubbico della Curva Nord, la squadra di Zironelli soffre un tempo, in cui i bresciani spingono a favore di vento e colpiscono due legni, ma tengono senza capitolare.

Nella ripresa la musica cambia, fioccano le occasioni (palo di Tordini e presunto gol con la palla che si ferma sulla linea) e arriva la stoccata vincente di Iocolano.

Nel finale gli ospiti ci provano e Pissardo è attento. La terza vittoria consecutiva per i blucelesti vale il quinto posto in classifica nel girone A di Serie C.

Calcio Lecco 1-0 Feralpi Salò (0-0)

Marcatori: Iocolano (L) al 9′ s.t.

Lecco (3-4-3) Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Zambataro, Masini, Lora (dal 17′ s.t. Kraja), Giudici (dal 40′ s.t. Celjak); Tordini (dal 26′ s.t. Petrovic), Mastroianni (dal 26′ s.t. Ganz), Iocolano (dal 40′ s.t. Lakti). (Ndiaye, Celjak, Lakti, Battistini, Di Munno, Reda, Kraja, Morosini, Bia, Buso). All. Zironelli.

FeralpiSalò (4-3-1-2) Gelmi; Bergonzi, Pisano, Suagher, Corrado (dal 35′ s.t. Brogni); Herheligiu (dal 28′ s.t. Corradi), Carraro, Balestrero (dal 35′ s.t. Damonte); Di Molfetta (dal 17′ s.t. Guerra); Miracoli (dal 35′ s.t. Spagnoli), Luppi (Liverani, Porro, Bacchetti, Legati, Cristini, Salines). All. Vecchi.

Arbitro: Federico Fontani di Siena.

Note. Ammoniti Marzorati, Lora, Tordini, Pisano, Pissardo. Angoli 3-5.