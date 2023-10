Torce e fumogeni: il Daspo colpisce tre tifosi del Lecco

Squadra in casa

Quella di Lecco-Foggia rimane una coda infinita. Gli accertamenti svolti in questi mesi sul match, andato in scena lo scorso 18 giugno e al termine del quale i blucelesti hanno guadagnato la promozione in Serie B, hanno portato all’emissione di ben tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi delle Aquile – di 30, 31 e 40 anni – da parte del questore Ottavio Aragona. Le indagini della Digos e dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica sono partite dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all’interno dello stadio "Rigamonti-Ceppi" e dalla Polizia Scientifica.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti un tifoso, “dopo aver maneggiato un artifizio pirotecnico acceso con emissione di vistoso fumo”, si è elevato rispetto alla recinzione e l’ha lanciato per strada; un tifoso, “dopo aver acceso, a più riprese, diversi artifizi pirotecnici del tipo fumogeno/torcia con contestuale propagazione di fiamma e fumo”, li ha agitati pericolosamente sporgendosi sulla recinzione, “distribuendo altresì ad altri tifosi artifizi pirotecnici (fumogeni), dando indicazioni per l’accensione”; il terzo, “dopo aver agitato un fumogeno/torcia acceso con contestuale emissione di vistoso fumo, aggrappandosi alla recinzione, lo lasciava cadere in mezzo agli spettatori siti sulla gradinata del settore”. I soggetti colpiti dal provvedimento dovranno rimanere lontano dai luoghi dove si svolgono le competizioni calcistiche per un anno.