Buongiorno Lecco! I blucelesti si giocano un pezzo di Serie B a Foggia

È il giorno di Foggia-Lecco. I blucelesti sono arrivati in Puglia nel pomeriggio di lunedì e alle 21.30 scenderanno in campo allo "Zaccheria" per affrontare i Satanelli supportati da un tifo caldissimo. Arbitrerà il bergamasco Kevin Bonacina - scelta strana, territorialmente parlando, della Can C vista la vicinanza con Lecco - davanti a poco meno di 12mila spettatori, visto che tutti i biglietti per i settori di casa sono stati venduti nel giro di pochissimo tempo: 231 saranno, invece, i supporter delle Aquile che verranno messi nel settore ospiti.

Mister Luciano Foschi dovrà certamente fare a meno di capitan Luca Giudici, mentre Delio Rossi non avrà a disposizione il centrocampista Antonio Vacca: entrambi i giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo dopo le semifinali di ritorno.

I bookmakers dicono Foggia

Secondo i betting analyst di William Hill e Betflag, il Foggia è nettamente favorito per aggiudicarsi il primo atto della finale: il segno 1, infatti, è quotato tra 1,88 e 1,92, mentre per il '2' tra 3,80 e 3,90; il pareggio oscilla tra 3,20 e 3,35.

Finora i play off hanno dato spettacolo, con diversi gol segnati. Per la partita in questione, però, l’under prevale leggermente sull’over, rispettivamente a 1,80 e 1,90, mentre il goal, a 1,80, è avanti sul 'No Goal', a 1,90. Tra i risultati esatti, spicca l’1-1 a 6, seguito dall’1-0 a 7, mentre il 2-2 vale 15 volte la posta giocata.

Vincenzo Cardellicchio, e il commissario del Comune di Foggia, Mauro Gattinoni. In più c'è stata la telefonata tra il sindaco di Lecco. Lunedì pomeriggio i giocatori del Lecco sono atterrati all'aeroporto Gino Lisa con un volo da Milano Malpensa