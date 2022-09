Il Lecco accoglie Foschi con una vittoria: 3-0 a un volenteroso Mantova

Un bel Lecco bagna con tre gol l’esordio di mister Luciano Foschi. I blucelesti disputano una partita solida e accorta con un brutto Mantova, che anche al “Rigamonti-Ceppi” conferma tutte le difficoltà a livello offensivo. I virgiliani giocano con il braccino, cercando spesso la verticalizzazione su Yeboah e Mensah, che se la devono vedere con un Lecco corto e pronto a ripartire. Come spesso capita, è un calcio piazzato a spaccare in due un match colloso e agonisticamente intenso: palla sul secondo palo per Matteo Battistini che stacca splendidamente e infila in fondo al sacco, regalandosi una bella gioia sotto la copiosa pioggia lecchese. Al 46′ il Mantova prosegue fondamentalmente sullo stesso spartito, i blucelesti si adeguano e a metà ripresa raddoppiano: stesso schema del primo gol, questa volta stacca bene Celjak che batte nuovamente Chiorra e fa saltare la Curva Nord. Non è finita: girandola di cambi, Foschi manda dentro anche Lepore, che a ridosso del novantesimo sfrutta il cross tagliato di Rossi e batte imprendibilmente alle spalle del portiere ospite con un bel diagonale di destro. Plauso anche alla prestazione di Riccardo Melgrati: il portiere bluceleste, ripescato e mandato in campo dopo quattro tribune di fila, è stato decisivo in almeno tre situazioni complesse. Buona la prima, insomma, e subito testa alla bestia nera Albinoleffe.

Lecco 3-0 Mantova (1-0)

Marcatori: Battistini al 27′ p.t.; Celjak al 12′ s.t.; Lepore al 41′ st.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dal 36′ s.t. Rossi), Maldonado (dal 36′ s.t. Galli), Lakti, Zuccon (dal 28′ s.t. Girrelli), Zambataro (dal 22′ s.t. Lepore); Pinzauti, Eusepi. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Buso. All. Luciano Foschi.

Mantova (3-5-2): Chiorra; Matteucci, Iotti, Ceresoli; Messori (dal 29′ s.t. Pinton), Gerbaudo, De Francesco (dal 23′ s.t. Pierobon), Procaccio (dal 13′ s.t. Guccione), Silvestro; Yeboah (dal 13′ s.t. Paudice), Mensah. A disposizione: Malaguti, Tosi, Ghilardi, Ingegneri, Ejaki, Cozzari, Fontana. All. Nicola Corrent.

Note: spettatori 1.031, di cui 400 abbonati; ammoniti: Maldonado, Melgrati, Lakti (L) e Gerbaudo, Enrici, De Francesco (M); angoli 6-9.

Lecco-Mantova: la sintesi