Ganz è da record, il Lecco batte il Mantova e vede il quinto posto

Il Lecco batte il Mantova 2-0 al Rigamonti Ceppi e continua la sua risalita in classifica inaugurata con la gestione di Luciano De Paola. "Il miglior gruppo che abbia allenato" ha spiegato il mister a fine partita.

La cronaca delle reti. Il vantaggio del Lecco al 46', in pieno recupero: Masini prende palla, si incunea in area fra due avversari e dalla destra crossa con i giri giusti, sulla palla come un falco arriva il solito Ganz che infila il settimo gol in sei partite consecutive, nuovo record.

Caos al 69' nell'area del Mantova: grande azione del Lecco, uno-due tra Ganz e Buso che entra in area e viene steso, si gioca; l'azione continua, gli ospiti perdono palla, Ganz la recupera e prima di avvicinarsi a Marone viene abbattuto da Milillo, che viene ammonito. Dal dischetto Ganz è freddo, Marone può solo sfiorarla: 2-0.

Calcio Lecco 2-0 Mantova (1-0)

Marcatori: Ganz(L) al 47′ p.t. e al 27′ s.t. su rigore.

Lecco (4-4-2) Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Capoferri; Giudici (dal 24′ s.t. Vasic), Lora (dal 10′ s.t. Kraja), Masini, Buso (dal 36′ s.t. Nesta); Ganz (dal 36′ s.t. Petrovic), Nepi (Libertazzi, Enrici, Marzorati, Lakti, Purro, Morosini, Sparandeo, Italeng). All. De Paola.

Mantova (3-5-2) Marone; Checchi, Milillo, Panizzi (dal 16′ s.t. Piovanello); Esposito (dal 21′ p.t. Bianchi), Messori, Militari (Dal 1′ s.t. Monachello), Bruccini, Silvestro (dal 37′ s.t. Fontana); Guccione (dal 37′ Darrel), Paudice (Tosi, Marinaro, Rihai, Gerbaudo, Vaccaro, Pedrini). All. Galderisi.

Note: Ammoniti Checchi, Masini, Lora, Bruccini. Milillo, Monachello, Marzorati. Angoli 3-4.

Arbitro: Panettella di Gallarate.

Gli highlights