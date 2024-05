Anche il Modena passa al Rigamonti Ceppi: un ko chiude la serie B del Lecco

Primo tempo horror, ripresa più viva: ma la Serie B del Lecco si chiude con l'ennesimo ko. Il Modena vince 3-2 in un Rigamonti Ceppi che contesta.

Dopo 1’55” Degli Innocenti combina il pasticcio scivolando su una palla da appoggiare a Melgrati e Strizzolo ne approfitta, calciando tra palo e portiere per il vantaggio immediato dei canarini.

Il pareggio al 22′, quasi dal nulla: Sersanti recupera il pallone da un errore di Pergreffi, entra in area da destra e fredda Gagno con un bel tiro sul primo palo. L’1-1 però dura pochissimo: al 29′ azione personale di Bozhanaj che salta un paio di giocatori e calcia benissimo dai venti metri infilando il pallone sotto la traversa.

Il Lecco riapre la partita, dopo un bel forcing, al 58′ con la grande, solita giocata di Buso che da sinistra entra in area, sterza e incrocia sul palo lontano: 2-3. La parte conclusiva del match si incattivisce, i blucelesti ci provano senza riuscire però a trovare la rete del pareggio. La curva contesta, mentre il patron Di Nunno fa circolare un audio in cui scarica le responsabilità su squadra e ds e, come sempre, è sibillino: "Ho già lasciato Lecco, porterò la società in tribuna". Le immagini, tuttavia, lo immortalano al solito poto sul terrazzino della sede.

Calcio Lecco 2-3 Modena (1-3)

Marcatori: Strizzolo (M) al 2′ p.t., Sersanti (L) al 22′ p.t., Bozhanaj (L) al 29′ p.t., Strizzolo (M) al 31′ p.t., Buso (L) al 14′ s.t.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale (dal 14′ s.t. Guglielmotti); Ionita, Degli Innocenti (dal 1′ s.t. Galli), Sersanti (dal 26′ s.t. Lunetta); Buso, Inglese (dal 1′ s.t. Novakovich) Salomaa (dal 1′ s.t. Crociata) (Saracco, Smajlovic, Parigini, Frigerio, Ierardi, Tondi, Lemmens, Novakovich, Galli). All. Malgrati.

Modena (4-3-1-2): Gagno (dal 40′ s.t Vandelli); Riccio (dal 32′ s.t. Cauz), Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Magnino; Palumbo (dal 1′ s.t. Corrado); Strizzolo (dal 33′ s.t. Manconi), Bozhanaj (dal 45′ s.t. Oliva) (Vandelli, Tremolada, Mondele, Di Stefano, Olivieri). All. Pierpaolo Bisoli.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari; Assistenti: Severino e Ricciardi. 4° ufficiale: Iannello. Var: Fabbri. Avar: Abisso.

Note. Spettatori: 3.606 di cui 1.666 paganti e 319 ospiti. Ammoniti: Caporale, Sersanti, Palumbo, Crociata, Santoro. Angoli: 3-0.