Lecco non bello, ma solido e concreto: Giudici-Zambataro firmano la vittoria sul Pergo

Un Lecco non bello, ma solido e concreto, abbatte la Pergolettese. Sesta vittoria consecutiva al debutto per i blucelesti, una prima volta assoluta nella storia delle Aquile. E la sensazione che il massimo del potenziale sia ben lontano dall'essere stato raggiunto. Buone nuove, insomma, dopo la vittoria ottenuta tra le mura del "Rigamonti-Ceppi" ai danni della compagine cremasca, che nello stadio di via Don Pozzi ha un vero e proprio terreno maledetto: un solo punto conquistato negli ultimi anni, periodo nel quale le compagini si sono affrontate varie volte.

A decidere l'incontro sono le stoccare di Luca Giudici ed Eyob Zambataro a inizio e fine ripresa, frazione fatta anche di sofferenza pura e della clamorosa traversa colta dall'ex NibionnOggiono Mattia Iori a venti minuti dalla fine: speso un po' del credito accumulato con la fortuna nei primi minuti della seconda metà di gara, quando in favore del Lecco non era stato fischiato un calcio di rigore clamoroso per una giocata pallavolistica di Arini. Tutto è bene ciò che finisce bene, martedì sera nella splendida cornice del "Menti" di Vicenza per replicare.

Marcatori: Giudici (L) al 16′ s.t, Zambataro (L) al 50′ s.t.

Lecco (3-5-2): Stucchi; Celjak (dal 42' s.t. Pecorini), Battistini, Enrici; Lepore, Maldonado, Lakti (dal 42' s.t. Zuccon), Zambataro, Giudici (dal 35' s.t. Rossi); Pinzauti (dal 28′ s.t. Mangni), Eusepi. A disposizione: Burigana, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Berra, Rossi, Galli, Zuccon, Buso). All. Alessio Tacchinardi.

Pergolettese (3-5-2): Soncin (dal 1′ s.t. Rubbi); Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Varas, Artioli (dal 20′ s.t. Iori), Andreoli, Villa; Vitalucci (dal 12′ s.t. Abiuso), Guiu Villanova A disposizione: Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Lucenti, Ruani, Verzeni, Piccinini. All: Alessandro Fabbro.

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari, ass. Tomasi di Schio, Pandolfo di Castelfranco; IV uomo: Tremolada di Monza.

Note: Spettatori 892, di cui 400 abbonati. Ammoniti Giudici, Artioli. Angoli 1-0.

Lecco-Pergolettese: la sintesi