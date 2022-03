Questo Lecco è speciale: strapazzata anche la Pergolettese

Il Lecco non si vuole fermare: quarat vittoria consecutiva, settima nelle ultime nove partite disputate e quinto posto agganciato nel girone A di Serie C. Al Rigamonti Ceppi la Pergolettese è strapazzata con un convincente 3-0 e la sensazioni nitida di non avere nemmeno premuto l'acceleratore sino in fondo.

Il vantaggio del Lecco arriva dopo 10 minuti: punizione di Giudici quasi dalla bandierina, Petrovic la tocca di schiena, la palla si impenna, Battistini va di testa e con un insidioso mini-pallonetto beffa un colpevole Galeotti.

Il raddoppio al 55', una magia di Buso su lancio lungo: stop di sinistro, dribbling secco su Nava e destro a giro all'incrocio. Dentro Nepi per Petrovic e all'attaccante bluceleste basta pochissimo per segnare, in un gol che arriva tutto dai cambi: Vasic da destra, assist perfetto al "30" che la tocca di tacco, compie una veronica e calcia sul primo palo per il 3-0.

A fine gara ennesimo da sfogo di patron Paolo Di Nunno: "In estate cederò la società". Mister Luciano De Paola: "Qualcosa si muove per l'anno prossimo. Ai miei giocatori ho detto di avere fame".

Calcio Lecco 3-0 Pergolettese (1-0)

Marcatori: Battistini (L) al 10′ p.t., Buso (L) all’11’ s.t., Nepi (L) al 30′ s.t.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Battistini, Marzorati, Capoferri (dal 20′ p.t. Enrici); Giudici (dal 23′ s.t Vasic), Kraja (dal 34′ s.t. Lora), Masini, Buso (dal 34′ s.t. Nesta); Ganz, Petrovic (dal 23′ s.t. Nepi) (Libertazzi, Lakti, Purro, Merli Sala, Morosini, Sparandeo, Italeng). All. De Paola.

Pergolettese (3-4-2-1): Galeotti; Nava (dal 16′ s.t. Lepore), Lucenti, Ferrara; Piccardo (dal 25′ p.t. Verzeni), Bariti, Zennaro, Arini; Mazzarani (dal 16′ s.t. Varas), Guiu Villanova (dal 16′ s.t. per Morello); Scardina. (Soncin, Alari, Varas, Meddah, Cancello, Vitalucci, Satariano, Morello, Girelli, Fonseca, Lepore). All. Mussa.

Arbitro: Luciani di Roma1.

Note. Ammoniti: Nava, Kraja, Battistini, Lucente, Lepore. Angoli 4-3.

Gli highlights