La Calcio Lecco torna in campo. Dopo aver festeggiato - lunedì sera - il passaggio del turno con l'Ancona, i blucelesti saranno nuovamente di scena allo stadio "Rigamonti-Ceppi" per affrontare il Pordenone nella gara d'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. Attese quattromila persone in via Don Pozzi, con una percentualmente nettamente maggiore di supporter lecchesi rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa: alle 19, comunque, riapriranno i botteghini per l'acquisto last minute in Tribuna e nei Distinti; esaurita quasi subito la Curva Nord. Gara di ritorno fissata per mercoledì a Fontanafredda, con i neroverdi - in settimana colpiti da una grave istanza di fallimento - che possono permettersi di sfruttare il fatto di essere una testa di serie: questo significa che due pareggi - o una differenza reti pari - qualificherebbero la squadra friulana per la semifinale con una tra Vicenza e Cesena, in campo sempre stasera alle 20.30 al "Menti".

Per quanto riguarda le questioni prettamente tecnico-tattiche, ci sono delle certezze su entrambi i fronti: mister Luciano Foschi non avrà certamente a disposizione Erald Lakti – a rischio anche per la partita di ritorno – e dovrà valutare fino all’ultimo le condizioni di Giorgio Galli dopo l’uscita anticipata dal campo nel corso di Lecco-Ancona. L’amico Domenico Di Carlo dovrà fare a meno di Ajeti per squalifica e di Bassoli per il grave infortunio alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuori fino alla fine della stagione: vista la ristrettezza di centrali a disposizione, è verosimile ipotizzare lo schieramento con il 4-3-1-2 con Zammarini nelle vesti di guastatore alle spalle di Candellone e Dubickas, mattatore nel naufragio bluceleste di fine 2022.