Il Lecco lascia per strada un tempo ma il Renate non ne approfitta. I cambi della ripresa, con Pinzauti-Buso a dare concretezza davanti e Galli a centrocampo, riaccendono la squadra e consentono di stappare una partita altrimenti bloccata. Torna il gol dopo 525 minuti di astinenza, la difesa si mantiene imbattuta. Tre punti fondamentali per qualificarsi matematicamente ai play-off e puntare ancora il terzo e il secondo posto.

Inizio migliore del Renate che cerca di giocare palla a terra, il Lecco prova a ripartire e si affida a lanci lunghi su Mangni. Al 14′ prima occasione Renate con l’errore della difesa del Lecco e Malotti che entra in area e calcia alto col mancino. Il Lecco recupera palla con Ilari al 19′, servizio per Lepore che prova un gran tiro dai 20 metri su cui Furlanetto spolvera l’incrocio. Dal corner il Lecco subisce un contropiede sanguinoso con sei uomini, Malotti prova la conclusione con il mancino, alta. Ritmo lentissimo, non c’è grande opposizione del centrocampo, Saporetti lascia a Malotti che di esterno affretta la conclusione, Melgrati respinge in uscita. Mangni tenta il tiro da lontanissimo, lento, un rimbalzo mette in difficoltà Furlanetto che blocca in due tempi. Ci prova ancora il numero 21 renatese, Melgrati facile centralmente.

Secondo tempo folle

Nella ripresa subito dentro Buso per Bunino (male), uno-due con Mangni che per poco non si concretizza. Al 49′ apertura a sinistra per Zambataro, che prova il tiro dai 25 metri: gran destro su cui Furlanetto pasticcia e concede il vantaggio. Al 52′ micidiale uno contro uno di Buso che lascia lì l’avversario e punta la porta, Furlanetto in uscita questa volta compie un miracolo allungando la mano. Al 63′ grande chance per il Renate sull’angolo, colpo di testa di Baldassin e respinta di Melgrati. Al 66’bella azione sull’asse Zambataro-Buso, palla che attraversa l’area sul secondo palo e Zuccon non riesce ad agganciarla veramente di un niente. Poco dopo Furlanetto è costretto a intervenire sulla punizione forte ma da lontano di Giudici. Chance Renate al 73′ con il colpo di testa centrale di Sorrentino bloccato a terra da Melgrati. Il Lecco risponde con la bella giocata di Zuccon a sinistra, cross per Giudici che cerca l’anticipo di esterno, altissimo. Una straordinaria azione a destra del Lecco al 77′ sull’asse Giudici-Zuccon, servizio per Buso che crossa in mezzo: Ilari colpisce a botta sicura e centra una clamorosa traversa. All’88’ Ardizzone, appena entrato, prova la conclusione al volo, alta di poco. In pieno recupero calcio d’angolo battuto direttamente in porta e Melgrati è attento.

Nel recupero succede di tutto: clamorosa sforbiciata di Malotti con Battistini che salva di testa sulla linea in maniera clamorosa con esultanza gladiatoria. Pochi istanti e ancora un mezzo salvataggio sulla linea da parte della difesa bluceleste con Galli prima e Celjak poi. Sul contropiede è due contro due, Zambataro (sbilanciato) riesce comunque a servire centralmente Lakti che si invola e supera Furlanetto con un preciso diagonale: 2-0 e partita chiusa. Parapiglia nel finale dopo il gol di Lakti: tutti in campo, animi concitati ed espulsione di Baldassin e Battistini. Finisce così: il Lecco vince ed è a due punti dal secondo posto.

Renate 0-2 Calcio Lecco (0-0)

Marcatori: Zambataro (L) al 5′ s.t., Lakti al 49′ s.t.

Renate (4-3-3): Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini (dal 40′ s.t. Simonetti); Nelli (dal 28′ s.t. Anastasia), Baldassin, Squizzato; Marano (dal 40′ s.t. Artistico), Saporetti (dal 13′ s.t. Sorrentino), Malotti (Tanzi, Gavazzi, Ciarmoli, Saino). All. Andrea Dossena

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Zuccon (dal 43′ s.t. Ardizzone), Ilari (dal 35′ s.t. Lakti), Lepore (dal 20′ s.t. Galli), Zambataro; Bunino (dal 1′ s.t. Buso), Mangni (dal 20′ s.t. Pinzauti). (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Tordini, Bianconi). All. Luciano Foschi

Note: Spettatori 500 circa. Ammoniti: Lepore, Celjak, Zuccon, Lakti. Espulsi: Baldassin e Battistini. Angoli: 2-4.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese. Ass: Edoardo Cleopazzo di Lecce, Francesco Collu di Oristano; IV uomo: Enrico Maggio di Lodi.

Renate 0-2 Lecco: la sintesi della partita