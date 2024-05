La Sampdoria castiga il Lecco in un Rigamonti Ceppi da record

Un Lecco ordinato regge per 80 minuti contro una Sampdoria incerottata a giri del motore ridotti, ma sul risultato finale pesano l'ingenua espulsione di Lepore e l'ennesimo gol subito da sviluppi di calcio d'angolo. Matura così la 22esima sconfitta di una stagione balorda.

Minuto 14: torre di Ionita, Caporale fa un numero saltando un avversario in piena area, ma la palla purtroppo è sul destro e la conclusione potente finisce clamorosamente alta.

Al 54' brutta palla persa da Lepore che calcia addosso a Ricci, arriva Alvarez che da posizione favorevole calcia malissimo a lato. Dentro Inglese per Novakovich. E proprio Inglese al 59' conclude addosso a Stankovic a tu per tu col portiere dei liguri.

L'unico sussulto al 72' per il fallaccio di Lepore che alza la gamba in maniera incomprensibile nel tackle su Pedrola; l’arbitro consulta il Var ed estrae il cartellino rosso.

All'81' il solito calcio piazzato risulta fatale al Lecco: corner battuto corto, palla sul fondo e poi rimessa in mezzo dove ci sono tre giocatori blucerchiati ad attendere il rimpallo dopo il palo colpito accidentalmente da Sersanti; a De Luca basta spingerla in rete per l'1-0 ospite.

Calcio Lecco 0-1 Sampdoria (0-0)

Marcatori: De Luca (S) al 36′ s.t.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 32′ s.t. Lemmens), Degli Innocenti (dal 21′ s.t. Crociata), Sersanti; Buso (dal 32′ s.t. Lunetta), Novakovich (dall’11’ s.t. Inglese), Parigini (dal 21′ s.t. Guglielmotti). (Saracco,Salomaa, Capradossi, Frigerio, Louakima, Ierardi, Galli). All. Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Ricci (dal 33′ s.t. Ntanda), Kasami (dal 1′ s.t. Benedetti) Murru (dall’8′ s.t. Giordano); Alvarez (dal 19′ s.t. De Luca), Verre (dal 19′ s.t. Pedrola). (Tantalocchi, Ravaglia, Piccini, Conti A., Ntanda, Darboe) All. Pirlo

Arbitro: Arbitro: Paride Tremolada di Monza; Ass. Mauro Galetto di Rovigo, Francesco Cortese di Palermo; IV uomo: Filippo Colaninno di Nola. Var: Matteo Gariglio di Pinerolo (on site stadio “Rigamonti Ceppi”), Avar: Luca Zufferli di Udine (on site stadio “Rigamonti Ceppi”).

Note. Spettatori totali: 5.410 di cui 1.220 ospiti. Ammoniti: Ricci. Degli Innocenti, Crociata. Espulso: Lepore. Angoli: 2-3.