Il Lecco sbatte sul Seregno e sull'arbitro: solo un pareggio al Rigamonti Ceppi nella 37^ e penultima giornata di Serie C.

Vantaggio del Lecco nel recupero del primo tempo: splendido cross di Buso da sinistra e inserimento perfetto di Nepi che di testa fulmina il portiere dei brianzoli.

Pareggio del Seregno al 65′: fallo di Enrici su Jimenez, secondo giallo ed espulsione; dalla punizione Jimenez calcia forte e centrale rasoterra, Pissardo viene tratto in inganno dal mancato intervento di Dell’Agnello e la palla gli passa sotto il petto.

Finale 1-1, l’ultima giornata vivrà la volata a tre fra Lecco, Triestina e Pro Vercelli per il quinto posto nel girone A di Serie C. "Abbiamo bisogno di diverrtirci, la troppa tensione non ci aiuta" ha dichiarato a fine match mister Luciano De Paola.

Calcio Lecco 1-1 Seregno (1-0)

Marcatori: Nepi (L) al 45′ p.t.; Jimenez (S) al 20′ s.t.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici; Masini, Morosini (dal 26′ s.t. Purro), Kraja, Buso (dal 33′ s.t. Vasic); Nepi (dal 22′ s.t. Sparandeo), Ganz (dal 33′ s.t. Italeng). (Libertazzi, Lora, Lakti, Petrovic, Vasic, Merli Sala, Tordini, Paltrinieri, Sberna, Italeng). All. De Paola.

Seregno (4-3-2-1): Lupu; Galeotafiore (dal 1′ s.t. Mandorlini), Solcia, Rossi, Zoia; Gemignani, Raggio Garibaldi (dal 13′ p.t. Jimenez; dal 35′ s.t. Bartolotta), Invernizzi (dal 26′ s.t. Signorile); Vitale, Zè Gomes; Cocco (dal 1′ s.t. Dell’Agnello) (Marocco, Signorile, Cortesi, Aga, Marino, Valeau, Balzano). All.: Cau.

Arbitro: Maranesi di Ciampino, ass. Bahri di Sassari, Massimino di Cuneo; IV uomo: Stabile di Padova.

Note. Espulso Enrici al 18′ s.t. Ammoniti Morosini, Celjak, Enrici, Rossi, Ganz, Solcia. Angoli 5-3.

