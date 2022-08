Lecco-Sondrio: Buso in gol, poi un finale senza senso per un calcione. Gara interrotta

Lecco-Sondrio finisce al 43′ minuto della ripresa. Buso scappa in mezzo a tre uomini, viene atterrato e, in piena caduta, riceve un calcione da dietro da Escudero Suarez, centrocampista argentino del Sondrio, compagine di Promozione imbottita di elementi provenienti dall’estero: nella zona compresa tra le due panchine scatta una rissa furibonda, che dura circa un minuto e obbliga il signor Vailati di Crema a mandare le squadre negli spogliatoi prima del tempo, con gli ospiti bersagliati dalle parole, decisamente non al miele, che piovono dalla tribuna del “Rigamonti-Ceppi”. La gara lecchese è stata fondamentalmente amichevole solo nella propria definizione sulla carta, vista la gran quantità d’interventi al limite che si sono visti su entrambi i fronti – tra cui uno al limite di Lanotte intorno al 40′, duro ma quantomeno sul pallone -, tanto che già in precedenza si era formato qualche capannello qua e là sul campo. Le occasioni, invece, sono state veramente poche, con il gol di rapina segnato dal capitano di giornata Nicolò Buso a spezzare l’equilibrio solo a un quarto d’ora dalla teorica fine del match. Il “9” è stato portato fuori dal campo a braccia, così com’era accaduto in precedenza a Purro, accasciatosi a terra e rialzatosi con il viso dolorante e la mano tra coscia e ginocchio destri: per entrambi le condizioni fisiche saranno da valutare nel corso dei prossimi giorni.

Intanto sono in definizione le amichevoli con Alessandria e Vis Pesaro per i fine settimana di 20 e 27 agosto: se ne saprà evidentemente di più a giorni, quando le due compagini daranno una risposta definitiva. Sabato il Lecco sarà di scena alla “Dossenina” di Lodi per la gara con il Fanfulla che chiuderà una settimana molto intensa.

Lecco-Sondrio: la sintesi