Il Lecco vince la Vis Nova Cup: a Giussano sette gol, doppietta per Longo

Il Lecco vince la “Vis Nova Cup” di Giussano. I blucelesti hanno disputato la partita inaugurale del triangolare contro la Castellanzese, vincendo 3-1 grazie alle reti di Longo (doppietta) e Zuccon nel finale di partita; in mezzo la reazione dei varesini, che hanno riaperto momentaneamente il match con la rete dell’ex Casatese Mandelli. La compagine di Serie D ha poi sfidato il Vis Nova, militante in Eccellenza e intenzionato a far subito ritorno in quarta serie, vincendo 3-0 il secondo incontro di giornata e conquistando il secondo posto finale. Alle 19.30 la squadra di mister Alessio Tacchinardi è tornata in campo per vedersela con i padroni di casa: 4-0 senza possibilità di replica firmato da Pinzauti, Celjak, Mangni e Zambataro. Sabato nuovo test, di livello più alto, con la Virtus Verona al Veronello Resort: l’appuntamento è ancora da ufficializzare.

Vis Nova Cup: il gol di Lecco-Castellanzese e Vis Nova Giussano-Lecco