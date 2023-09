Sospiro di sollievo per Manuel Locatelli. Il centrocampista nato a Lecco nel 1998, in forza alla Juventus, nella giornata di mercoledì 20 settembre ha incontrato e ringraziato i signori Luisa Lozzi e Massimiliano Daviddi, coppia di tifosi della "Vecchia Signora" di Grosseto in vacanza per qualche giorno a Torino, proprio nell'hotel della Juventus.

Dopo aver visto l'allenamento aperto al pubblico - come racconta Sky Sport -, sono tornati in albergo e hanno trovato il portafogli. Senza aprirlo, lo hanno consegnato in reception. Il personale ha aperto il portafogli e ha scoperto come fosse del calciatore bianconero e della Nazionale, cresciuto tra Pescate e Galbiate.

Una volta contattato, Locatelli è arrivato al J Hotel e ne ha ripreso possesso direttamente dalle mani di Luisa e Massimiliano, posando con loro per le foto e ricevendo la sua maglia.