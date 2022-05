Luciano Manara, il quinto posto è tuo

E quinto posto sia. Contro il Castelleone arriva la vittoria per 1-0 per i bersaglieri che possono esultare e festeggiare a fine gara. Partenza più convinta da parte del Luciano Manara contro il Castelleone che trova il vantaggio prima del al 23': Bovis parte in progressione, si appoggia su Melzi che scarica alle spalle di Dolci per il vantaggio dei ragazzi di Abaterusso. La Luciano Manara centra la quindicesima vittoria stagionale e chiude al quinto posto del girone B d’Eccellenza.

Questa la classifica finale del giorne B di Eccellenza:

Sant'Angelo 80

Offanenghese 77

Lemine Almenno 66

Mapello 65

Luciano Manara 51

Cisanese 50

Zingonia V. 49

Trevigliese 49

Real Codogno 44

Luisiana 43

Scanzorosciate 43

Albinogandino 42

Pontelambrese 39

Sancolombano 37

Vertovese 35

Speranza Agrate 28

Castelleone 26

Mariano 15