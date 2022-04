Luciano Manara si avvicina alla zona "rossa". Stasera può cercare il riscatto

Squadra in casa

Squadra in casa Offanenghese

La Luciano Manara cade nella trasferta di Offanengo ed esce sconfitta da un match, importante per la classifica, con il risultato di 2-1. La squadra di Abaterusso si trova a soli due punti dai playout e rischia di doversi andare a giocare la permanenza nel campionato di Eccellenza. Di fatto la formazione di Manara va sotto per 2-0 per un'incornata di Cazzamalli al minuto 17 e un rigore al 35' di Pagano dopo un fallo subito da parte del difensore Carlone. Inutile la rete di Daniele Conti al 36'.

Stasera la Luciano Manara avrà la possibilità di provare a trovare il riscatto nel recupero della prima giornata di ritorno rinviata lo scorso gennaio a causa della pendemia. I lariani saranno impegnati dalle 20.30 nella difficile trasferta bergamasca contro il Lemine Almenno, terzo in classifica.

Ecco le altre gare della giornata:

Cisanese-Zingonia Verdellino

Scanzorosciate-AlbinoGandino

Mapello-Pontelambrese

Castelleone-Speranza Agrate

Luisiana-Offanenghese

Codogno-Mariano

Trevigliese-Sancolombano

Vertovese-Sant'Angelo