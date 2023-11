Manuel Locatelli, capitano della Juventus: “Realizzato un sogno”

Manuel Locatelli capitano della Juventus. Per la prima volta nella sua carriera, il 25enne centrocampista nato a Lecco ha messo la fascia al braccio sinistro: è stato lui a guidare la squadra all'ingresso in campo e a scambiare il gagliardetto con Nicolas Viola del Cagliari poco prima del calcio d'inizio. Un'emozione notevole per il classe 1998, di dichiarata fede bianconera, che sta vivendo un momento d'oro grazie al rinnovo di contratto fino al 2028 e rientrato definitivamente nel giro della Nazionale maggiore allenata da Luciano Spalletti.

“Non riesco a descrivere quello che ho provato oggi indossato questa fascia. So solo che un bambino nato a Lecco oggi ha realizzato un sogno che aveva quando chiudeva gli occhi prima di andare a dormire”: questo il breve commento diffuso dal centrocampista lecchese, cresciuto tra Pescate e Galbiate, attraverso i profili social.