Missaglia Maresso, contro i "cugini" di Olgiate arrivano i primi tre punti in Promozione

Finalmente può sorridere la formazione di Missaglia Maresso, o meglio, può farlo in parte visto che la classifica non è ancora delle migliori e anche dopo l'ultima giornata di campionato occupa ancora l'ultimo posto del girone B di Promozione. Ma, nel derby dell'ultima giornata di andata contro l'Olgiate Aurora la formazione guidata da mister Corti trova i primi tre punti in questo campionato. Una vittoria sofferta, sì, visto che nello scontro più o meno salvezza ha superato 3-2 la compagine giallorossa.

Una rimonta da parte dei biancoazzurri di Missaglia che è arrivata nella seconda frazione di gioco. Come in tutte le gare disputate fino a questo momento, la squadra di casa si è trovata sotto di una rete al quarto d'ora: prima Stefanoni e poi Pirovano (27') siglano il raddoppio per l'Olgiate Aurora. Ma ecco che al rientro in campo arriva la svolta: Locatelli al 19' accorcia le distanze e riapre la gara, ci pensa Crippa al 23' a pareggiare il match. Ecco che poi il solito Rigamonti si rivela decisivo per la formazione di Maresso e al 33' regala la prima vittoria in questo campionato.

Tre punti che non smuovono la classifica o meglio, danno un pò di speranza alla formazione di Corti che strappa qualche punticino e si avvicina ai diretti avversari, dell'Aurora, che sono fermi a 8.

Ecco la classifica aggiornata del girone B: