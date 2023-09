Non manca mai l'entusiasmo intorno al Lecco, anche nel formato 2023/2024. Mercato concluso¬†con l‚Äôarrivo¬†di¬†Vittorio Agostinelli¬†dalla¬†Fiorentina, ma soprattutto un certo ottimismo in vista del 16 settembre: con il¬†Brescia¬†si vuole giocare al¬†‚ÄúRigamonti-Ceppi‚ÄĚ, anche se allo stato attuale mancano diverse certificazioni da inserire nella richiesta di deroga alla¬†Lega Serie B. Intanto piazza¬†Garibaldi¬†ha ricevuto il gruppo guidato da mister¬†Luciano Foschi: scesa dal¬†nuovo pullman, la squadra capitanata dalla propriet√†¬†Di Nunno¬†√® passata tra due ali di folla ed √® salita alla spicciolata sul palco e ha risposto all‚Äôincitamento dei tanti tifosi accorsi nella zona centralissima della citt√† nonostante l‚Äôorario tutt‚Äôaltro che comodo. Al microfono si sono alternati capitan¬†Luca Giudici, il leader¬†Franco Lepore, il diesse¬†Domenico Fracchiolla¬†(‚ÄúMercato finito‚ÄĚ), il digg√¨¬†Angelo Maiolo¬†(‚ÄúSperiamo di giocare a Lecco il 16 settembre‚ÄĚ), il patron¬†Paolo Leonardo Di Nunno¬†(‚ÄúNoi siamo in Serie B e cercheremo di rimanerci. Io ci sono, ma cerco un aiuto totale a livello economico‚ÄĚ), il presidente¬†Cristian Paolo¬†(‚ÄúPer me √® un sogno che si √® realizzato. Spero che la squadra dimostri il proprio valore‚ÄĚ), il presidente onorario¬†Angelo Battazza¬†che ha arringato la folla a suo modo, e il sindaco¬†Mauro Gattinoni¬†(‚ÄúCi sono state tutte le squadre della Serie B a difendere la causa del Lecco, qualcosa di mai visto prima. Vi meritate un campionato eccezionale. Mancano dei timbri per giocare in casa il 16 settembre: non √® una promessa, non dipende solo da noi‚ÄĚ). Assenti¬†Gian Marco Nesta,¬†Francesco Ardizzone¬†ed¬†Eyob Zambataro, che la societ√† non √® riuscita a cedere ma che non sono considerati parte integrante del progetto tecnico.

Spazio alla presentazione di prima, seconda e maglia del portiere prodotte da¬†Legea Hub Lecco¬†‚Äď affidata a¬†Fabiana Maddaluno¬†-, mentre la terza ‚Äúsar√† una sorpresa‚ÄĚ. Chiusura affidata agli sponsor¬†Andrea Galperti¬†(Gruppo¬†Galperti),¬†Stefano Fiocchi¬†(Fiocchi Munizioni) e¬†Mauro Frigerio¬†(LineeLecco). Una settimana abbonante e la palla torner√† a rotolare, speriamo in via Don Pozzi.