Hanno fatto il giro d'Italia le immagini di Paolo Leonardo Di Nunno, patron della Calcio Lecco 1912. Il numero uno della società bluceleste è entrato in campo durante la partita persa sabato sera contro il Pordenone (0-1) a causa di un calcio di rigore inventato dal direttore di gara Adalberto Fiero della Sezione Aia di Pistoia: e proprio questo episodio ha fatto scatenare il tam tam sui social netowrk. Una scena già vista da queste parti nel 2018, ma che è decisamente inconsueta.

Lecco-Pordenone: squalificato Di Nunno

Lunedì mattina la Lega Pro ha reso note le sanzioni per tutte le società che sono scese in campo nel corso dei quarti di finale dei play off di Serie C: il patron Paolo Leonardo Di Nunno è stato inibito fino a Ferragosto, il direttore generale Angelo Maiolo fino alla fine di luglio, mentre Andrea Malgrati – espulso a fine gara – non sarà in panchina solo per la partita di ritorno. Secondo quanto riferito dall’ufficiale, Di Nunno sarebbe anche venuto alle mani con Pirrello, giocatore ospite, al termine della partita e avrebbe anche preso per un braccio il contestato arbitro Fiero di Pistoia di fronte al suo spogliatoio; tutto questo oltre ad aver invaso il campo dopo la concessione del rigore trasformato da Burrai, chiaramente. Sul fronte economico sono stati comminati in totale 2.500 euro di multa.

Mano tutto sommato leggera da parte di Stefano Palazzi - noto ai più per la vicenda Calciopoli del 2006 -, anche vista la lunga pausa estiva che scatterà dopo la conclusione degli spareggi promozioni: alla ripresa del campionato il patron e il dirigente saranno al loro posto, ma la speranza bluceleste è ovviamente legata al possibile, per quanto difficile, superamento del turno.