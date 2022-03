Prima vittoria per il nuovo tecnico della ColicoDerviese

Squadra in casa

Squadra in casa ColicoDerviese

Arriva la prima vittoria della ColicoDerviese con mister Battistini alla guida della formazione lecchese. Nello scontro per l'agognata salvezza contro la Cob91 è la formazione di Colico ad avere la meglio, grazie alla rete segnata su rigore di Scotti. Ora la squadra gialloblù affronterà in trasferta il Cavenago, squadra che sta andando molto molto bene in questo primo campionato di promozione.



Ecco la classifica del girone B di Promozione:

Alta Brianza 43

Muggiò 41

Cinisello 39

Arcellasco 33

Lissone 32

Olimpiagrenta 31

Concorezzese 30

Cavenago 27

Sondrio 24

Vibe Ronchese 22

Casati Arcore 21

Olgiate Aurora 20

Cob 91 19

ColicoDerviese 18

Barzago 12

Arcadia Dolzago 11