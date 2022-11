Promozione, ecco i risultati delle lecchesi nel girone B

La dodicesima giornata di Promozione si è appena conclusa, ecco i risultati delle formazioni lecchesi impegnate nel campionato, precisamente nel girone B.

Nel derby tutto lecchese tra Costamasnaga e Calolziocorte ha la meglio la formazione rossogrigia guidata da De Vecchi che trionfa 4-3. Una gara pirotecnica quella andata in scena al campo di Costa Masnaga: passano in vantaggio gli ospiti di Perego grazie ad un autogol. Padroni di casa che trovano prima il pareggio con Iacullo e poi il vantaggio con Rossi. Risponde Crimella per il Calolziocorte che pareggia nuovamente, rossogrigi che vanno nuovamente in avanti con Colosimo e ospiti che riescono nuovamente a riportare in parità la sfida sul 3-3 con Rompani. Ma ecco che a un minuto dal termine a trovare la rete della vittoria al 44' ci pensa Gryka che catapulta il Costamasnaga fuori dalla zona playout a 14 punti.ù

Vittoria anche per il Gambiate 1974 che con un sonoro 3-0 batte i cugini di Missaglia Maresso, che nonostante il cambio in panchina con Corti, faticano a trovare punti che possano risollevare il morale della squadra biancoazzurra. A segno per i biancoverdi Purita, Agostoni e Brambilla. Pareggia la Colicoderviese con il Lissone in trasferta: biancoazzurri che passano in vantaggio con Ferrari e successivamente lecchesi che pareggiano con De Carli. Finisce 1-1 anche la sfida tra Olgiate Aurora e GrentArcadia, apre Lozza per gli ospiti e pareggia Castagna.