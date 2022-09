Promozione, ecco l'ultimo turno dei gironi di Coppa Italia per due lecchesi

Per le due formazioni impegnate nel campionato di Promozione, la Coppa Italia non ha portato grandi risultati. Da un lato l'Olgiate Aurora non è mai riuscito a trovare una vittoria nel girone 13 e di fatto, il passaggio del turno è quasi assicurato per il Cavenago. Mentre nel girone 11 discorso molto simile per la ColicoDerviese. La classifica del girone 11 con 4 punti vede al primo posto la Nuova Sondrio: i lariani, finalisti nella passata edizione della Coppa Italia, sono già eliminati mentre per conquistare il primo posto e la qualificazione il Calolziocorte dovrà imporsi con tre gol di scarto oppure con due, ma segnandone in ogni caso più di tre.

COPPA ITALIA PROMOZIONE - PRIMA FASE

Girone 11

Calolziocorte-Nuova Sondrio 0-0. Riposa: ColicoDerviese

Nuova Sondrio-ColicoDerviese 3-1. Riposa: Calolziocorte

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): ColicoDerviese-Calolziocorte. Riposa: Nuova Sondrio

Classifica: Nuova Sondrio 4; Calolziocorte 1; ColicoDerviese 0.

Girone 13

Almè-Olgiate Aurora 0-0. Riposa: Cavenago

Olgiate Aurora-Cavenago (a Casatenovo) 2-3. Riposa: Almè

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Cavenago-Almè. Riposa: Olgiate Aurora

Classifica: Cavenago 3, Almè e Olgiate Aurora 1.