Promozione: Ecco un nuovo innesto per la ColicoDerviese

Nel mese di dicembre era partita la sessione invernale di calciomercato per i campionati dilettanti, una finestra dedicata ai trasferimenti per tutte le società dalla Serie D alla Terza Categoria. Come ogni anno, i dilettanti hanno anticipato il mercato dei professionisti e fino al 31 gennaio potranno essere effettuati trasferimenti e “scambi” di giovani dalle società professionistiche a quelle dilettantistiche.

Anche in alcune società del lecchese ci sono state importanti novità per quanto riguarda gli innesti, in particolar modo per la ColicoDerviese che milita nel girone B di Promozione. Tra le fila dei gialloblù è arrivato un giovane attaccante, già conosciuto tra la società dell’alto lago visto che ha militato nelle giovanili. Stiamo parlando di Matteo Paggi, classe 2003 che ha vestito anche le maglie di Como, Sondrio, Manara e Brianza Olginatese.

Questo il comunicato ufficiale della società lecchese sulle proprie pagine social: “Il giovanotto, classe 2003, partito da noi all'età di 8 anni seguendo le orme lasciate dal fratello più grande ha girato un po’ qua' e un po' là: Calcio Como, Sondrio, Luciano Manara e Olginatese per poi ritornare, ora ,da dove era partito, a casa.Dopo un periodo all'estero per motivi personali, oggi è pronto e a disposizione dello staff per disputare il girone di ritorno

Bentornato Matteo”