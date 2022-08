Promozione, Girone B: ecco chi incontrerà nella prima di campionato l'Olgiate Aurora

Ci siamo: inizia domenica 4 settembre il campionato di Promozione e sono diverse le squadre del lecchese inserite nel girone B.



Questo girone è forse tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni sarà sicuramente agguerrita, ma questo non toglie che ci possano essere delle grandi sorprese. La prima giornata del campionato di Promozione, in programma domenica alle ore 15.30, vede l'Olgiate Aurora impegnata in trasferta contro una squadra monzese. Stiamo parlando del Cavenago, squadra che la scorsa stagione al primo anno di categoria ha fatto molto bene e si è salvata con largo anticipo. Insomma, i lecchesi giallorossi si trovano di fronte alla prima giornata una squadra tosta e capace di mettere in difficoltà anche le formazioni più rodate, sarà sicuramente una gara divertente. La formazione di Donadoni dovrà giocare al meglio se vorrà tornare a casa con punti fin dalla prima giornata. Appuntamento a Cavenago per scoprire chi avrà la meglio.

Ecco le altre squadre inserite nel girone B:



Arcellasco Città Di Erba

Biassono

Calolziocorte

Casati Calcio Arcore

Cavenago

Concorezzese

Costamasnaga

Galbiate 1974

GrentArcadia

Lissone

Missaglia Maresso

Nuova Sondrio

Olgiate Aurora

Speranza Agrate

Vibe Ronchese