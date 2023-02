Promozione girone B, le sfide del weekend

Domenica alle 14.30 si torna a giocare, il campionato di Promozione è ormai ben avviato e si avvicina la terza giornata di ritorno. Sicuramente quella del girone B sarà un’altra domenica di grandi emozioni e grandi sfide: da un lato gli occhi saranno puntati sulle prime della classe mentre la lotta per accedere ai playoff si fa sempre più agguerrita. In fondo alla classifica poi, la situazione non è per niente facile visto che il gruppone di fondo è abbastanza numeroso. In ogni caso vediamo nel dettaglio chi affronteranno le formazioni lecchesi impegnate in questo girone. Partiamo dalla formazione meglio piazzata, cioè il Calolziocorte di mister Perego che sarà impegnata nella difficile trasferta contro la Nuova Sondrio, i valtellinesi sono reduci da una vittoria che li ha catapultati al primo posto nel girone. Per gli amaranto ci sarà bisogno di una grande prova di maturità per rimanere incollati alle zone alte della classifica.

Turno importante, poi, anche per la ColicoDerviese che non può sbagliare. I gialloblù saranno impegnati nel derby tutto lecchese contro la formazione biancoazzurra del Missaglia Maresso, ultima della classe. La formazione di Battistini vorrà sicuramente confermare e dimostrare che la vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro l’Arcellasco non è data dalla casualità. Infine, in fondo alla classifica troviamo Costamasnaga, Galbiate, GrentArcadia, Aurora Olgiate e Missaglia Maresso. Tutte le formazioni lottano per cercare di risalire la classifica e di allontanarsi il più possibile dalla zona rossa del girone ed evitare sia la retrocessione che i playout.

Questo il turno del 5 febbraio:

Arcellasco Città di Erba – GrentArcadia

Cavenago – Speranza Agrate

Casati Calcio Arcore – Olgiate Aurora

Concorezzese - Lissone

Nuova Sondrio – Calolziocorte

Galbiate 1974 - Biassono

Missaglia Maresso - ColicoDerviese

VIbe Ronchese - Costamasnaga

La Classifica del girone B

Nuova Sondrio 40

Arcellasco 38

Casati Arcore 34

Biassono 31

Cavenago 29

Calolziocorte 26

Speranza Agrate 26

Concorezzese 23

ColicoDerviese 22

Vibe Ronchese 21

Lissone 18

Costamasnaga 17

Galbiate 17

GrentArcadia 17

Aurora Olgiate 12

MissagliaMaresso 5