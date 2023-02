Promozione, i risultati delle partite della 18^ giornata del girone B

Si è chiusa da poco la terza giornata di ritorno del Girone B del campionato Promozione. Una giornata interessante nelle zone alte, con due partite importanti per la zona playoff. Dietro invece sono state numerose le sfide da tenere sotto osservazione per la salvezza. Prima di tutto c’è da segnalare la grande impresa da parte del Calolziocorte. Infatti, la formazione guidata da Daniele Perego è riuscita a bloccare in trasferta la capolista valtellinese della Nuova Sondrio grazie alla rete di Sare. Gli amaranto alla prima esperienza in Promozione ripartono con il piede giusto e rimangono incollati alla zona playoff.

Un’altra sfida fondamentale è stata quella che ha visto scendere in campo nel derby tutto lecchese il Missaglia e la ColicoDerviese. Al Comunale di via Beretta i biancoblù di Fabio Corti cadono ancora e vengono sconfitti 2-0 dai cugini di Colico, che si portano a casa tre punti fondamentali che li portano nella parte centrale della classifica. Dall’altro lato, invece, i padroni di casa di Missaglia rimangono fermi ancora a 5 punti e si avvicinano a grandi passi alla retrocessione.

Nelle altre gare della giornata, poi, è arrivata la vittoria del Costamasnaga che si è imposto di misura sulla formazione monzese della Vibe Ronchese. Il Galbiate di mister Canella è caduto invece contro il Biassono, decisiva la rete di Valtorta per i monzesi. Strepitosa impresa del GrentArcadia, invece, che ha bloccato l’ormai ex capolista Arcellasco sullo zero a zero. Stesso risultato anche per la formazione dell’Aurora Olgiate, con i ragazzi di Guadagno che hanno stoppato la Casati Arcore (0-0 il risultato finale).

Ecco tutti i risultati della Diciottesima giornata:

Arcellasco Città di Erba – GrentArcadia 0-0

Cavenago – Speranza Agrate 3-2

Casati Calcio Arcore – Olgiate Aurora 0-0

Concorezzese – Lissone 1-3

Nuova Sondrio – Calolziocorte 1-1

Galbiate 1974 – Biassono 0-1

Missaglia Maresso – ColicoDerviese 0-2

VIbe Ronchese – Costamasnaga 0-