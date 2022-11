Promozione, sconfitta 3-2 per il Missaglia Maresso

Momento difficile per il Missaglia Maresso che matura ancora una sconfitta in questo campionato di Promozione questa volta contro i monzesi della Vibe Ronchese. Rigamonti apre le danze per l’1-0 dei biancoazzurri al 6’ minuto di gioco. Al 33’ Airoldi pareggia i conti e riporta la gara in parità. La seconda frazione si anima, ancora una volta è Rigamonti a portare in avanti il Missaglia a undici minuti dal termine. Ma, la formazione lecchese, nel giro di due minuti subisce l’incredibile rimonta da parte della Vibe con Volpe e Korri. Finisce 2-3. Ora la squadra di Missaglia si trova a quota 2 punti e bisognerà provare a trovare qualche soluzione per cercare di uscire da questa situazione e non rischiare di finire prima del previsto il campionato.

I risultati delle altre gare:

Arcellasco Città di Erba - Galbiate 1974 1-1

Calolziocorte - Biassono 1-1

Cavenago - Casati Arcore 2-3

ColicoDerviese - Olgiate Aurora 2-1

Concorezzese - Nuova Sondrio 0-0

Grentarcadia - Costamasnaga 1-0

Speranza Agrate - Lissone 1 -0

La classifica del girone B:

Classifica:

Arcellasco Città di Erba 25

Nuova Sondrio

Casati Calcio Arcore 23

Biassono 21

Calolziocorte 19

Vibe Ronchese 19

Cavenago 18

ColicoDerviese 17

Speranza Agrate 15

Galbiate 1974 12

GrentArcadia 11

Costamasnaga 11

Concorezzese 11

Lissone 9

Olgiate Aurora 7

Missaglia Maresso 2